nella cornice di Wembley. Soltanto una percentuale minima di questi pochi poi, attribuirà ancora valore a quella partita, finita 2-0 e dominata dai padroni di casa. Era calcio d’agosto. Ma tanto gli Spurs quanto i bianconeri, rispettivamente il 13 e il 19 del mese, avrebbero iniziato il loro campionato, gli uni contro il Newcastle, gli altri contro il Cagliari. Si disse giustamente che il Tottenham era ‘più avanti’. Tuttaviapasseggera, se confrontate schiettamente con l’impaccio di allora dei giocatori di Allegri. Era il tempo in cui guardando giocare la coppia Rugani-Chiellini, si temeva di aver perso qualcosa di fondamentale con la partenza di Bonucci. Ma Rugani sarebbe cresciuto, Benatia sarebbe rinato, eccetera eccetera... E ora la Juventus in Italia dà l’impressione di essere tornata praticamente imbattibile. Ma il? Che strada ha fatto?a quota 56, mentre il City vola irraggiungibile a 72 punti. Se in Premier qualche passo falso c’è stato, gli Spurs hanno sorpreso tutti in Europa: primi e imbattuti nel Girone H con Real Madrid e Borussia Dortmund. Nel percorso della squadra di Pochettino, le imprese contro spagnoli e tedeschi brillano come pietre preziose. E mentre i fari della Champions erano spenti, nelle ultime tre gare di campionato il Tottenham ha fatto ancora parlare di sé, prima vincendo in casa contro il Manchester di Mourinho (2-0), poi pareggiando ad Anfield con il Liverpool (2-2), infine battendo l’Arsenal (1-0) questo sabato, nel derby di Londra disputatosi a Wembley. Partiamo proprio da qui per parlare un po’ di tattica. Come giocano gli Spurs? Come hanno giocato contro i Gunners?. E’ infatti con questo schema che il Tottenham riesce a dare pressione (come pretende l’allievo di Bielsa) e al contempo a mettere in campo tutti i suoi talenti migliori: Kane, Alli, Son ed Eriksen. Sotto vediamoconcedere la profondità agli avversari. E Aubameyang cade in fuorigioco. Pjanic e Higuain, regista di centrocampo e regista d’attacco, dovranno sfruttare questo aspetto, ma. Altra cosa da notare sotto: a differenza della seconda punta Alli, Kane tende a restare più alto senza schiacciarsi sulla mediana nella fase difensiva.Anche contro il Liverpool ad Anfield il modulo era lo stesso (sotto nella variante 4-4-2). Un esempio di formazione, con in difesa il centrale colombiano, prelevato in estate dall’Ajax. ProprioEd ecco unadel 31 gennaio. Da questa azione nascerà il vantaggio firmato dal danese Eriksen.(l’assist possibile del numero 20).E infatti proprio un colpo di tacco volante di Alli metterà Eriksen davanti al portiere avversario: 1-0 Spurs., soprattutto nei big match (ma era novembre).: il modulo utilizzato è stato un 3-5-2/5-3-2. In Germania schierò un centrocampo leggero, con Alli ed Eriksen mezzali, e Son seconda punta veloce in tandem con Kane. Lungo le fasce Aurier a destra, Rose a sinistra. Finì 1-2 per gli Spurs.Ed eccoci invece alla gara di ritorno contro il Real Madrid. Wembley, il primo di novembre. I laterali in questo caso sono Trippier e Davies, come nel 4-2-3-1 di sabato con l’Arsenal. Ciò significa duttilità. In mezzo al campo compaiono Sissoko (che nel 4-2-3-1 può fare anche l’esterno alto, a destra, come ad esempio in quell’ormai lontana amichevole Tottenham-Juventus) e Dembélé. Siamo nel secondo tempo, Llorente aveva già sostituito Kane. Fuori inquadratura, tagliati fuori dall’azione restano Dele Alli ed Eriksen, rispettivamente seconda punta e mezzala del 3-5-2.. Ne fece le spese Son, lasciato in panchina. Inoltre, poiché il rombo strutturalmente fatica a coprire il campo in ampiezza, anche per questo Pochettino optò per il 3-5-2, dunque fu una scelta presa in base all’avversario. Ci sorprenderà anche contro la Juventus o si affiderà al suo modulo preferito, che ha provato e riprovato nelle ultime settimane di Premier? Del resto non si può certo dire che il 3-5-2 sia andato male, o che i tre tenori abbiano risentito della mancanza di Son. Esempio? La ripartenza che porta al terzo gol gli Spurs contro il Real. Qui si vede bene anche e ancora una volta l’intelligenza di Eriksen. In questo modulo veste i panni della mezzala offensiva, molto offensiva. I suoi inserimenti risultano letali anche partendo da dietro: Kane, ricevuta palla da Alli, dopo un numero di Alli, lo metterà in porta con facilità. Ma