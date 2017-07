Il Valencia vuole il centrocampista gabonese della Juventus Mario Lemina, secondo quanto appreso da Calciomercato.com gli spagnoli sono il club che si è mosso con maggiore concretezza. I Murcielagos, dopo aver acquistato Zaza, sono pronti a mettere sul piatto 20 milioni per il centrocampista bianconero. Probabile un incontro nelle prossime ore, per definire la situazione.



C'E' ANCHE L'EVERTON - Su Lemina c'è però anche l'Everton, che cerca un centrocampista per perfezionare la squadra. Nelle prossime ore ci potrebbero essere importanti aggiornamenti in merito al futuro del gabonese.