Si è appena chiuso un weekend ricco di impegni non solo per la prima squadra bianconera, ma anche per le sue selezioni giovanili e per i tanti giovani in prestito in giro per l'Italia e il mondo. Ci sono alcuni sorrisi, come quelli di, ma anche di, che ha finalmente trovato continuità, e di, sempre più inamovibile in Svizzera. Per non perdervi niente, però, vi rimandiamo ai resoconti singoli che trovate sotto. Abbiamo suddiviso i giocatori sulla base delle serie in cui militano.