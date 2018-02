Chissà se Massimiliano Allegri e la Juventus intera hanno seguito l'impresa del Rochdale contro il Tottenham, nel pomeriggio di FA Cup: la squadra della contea di Manchester, ultima in League One, la terza serie inglese, ha infatti fermato sul 2-2 gli Spurs di Mauricio Pochettino.



MATCH IN PIU' PER POCHETTINO... - La squadra di Londra, reduce da una grande prestazione contro i bianconeri in Champions League, è stata beffata in extremis: Rochdale avanti allo scadere del primo tempo con Henderson, Spurs che pareggiano con Lucas Moura. Dentro i pezzi grossi, tra cui Kane: l'attaccante inglese trasforma a pochi minuti dal 90esimo un rigore conquistato da Alli, al 94', su un cross in area del Tottenham, è Steve Davies a trasformare, portando il match al replay. Delirio a Spotland, uno stadio da nemmeno 8.500 posti e rizollato per l'occasione: gol che vale Wembley e una partita in più per gli Spurs (una settimana prima del ritorno con la Juve). Allegri avrà pensato: "Se ce l'hanno fatta loro...". La Juve ci crede.