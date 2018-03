Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi sono gli unici calciatori infortunati per la Juve in questo momento ma non c’è dubbio che la stagione bianconera sia stata caratterizzata da tanti ko fisici. Come riporta Ilbianconero.com sono ben 40 i ko fisici della Juve in questa stagione a fronte di una media europea di 38 infortuni all’anno. Durante lo scorso campionato i calciatori della Juve subirono solo 32 infortuni.