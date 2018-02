Tra una ventina di giorni si capirà se Federicodovrà ricorrere all'intervento chirurgico per curare il ginocchio malandato. L'ha spiegato ieri Allegri in conferenza stampa, lasciando intendere comeprima di mandare il giocatore sotto i ferri. Un precedente in tal senso, incoraggiante, già c'è. Come ricorda Tuttosport, in estate Claudioha fatto ricorso alle terapie quando sembrava che il decorso post ricostruzione del crociato del ginocchio sinistro non stesse procedendo al meglio.- dopo il consulto a Barcellona con il professor- ha evitato al Principino il ritorno in sala operatoria e gli ha consentito di rientrare in gruppo a fine settembre. ​