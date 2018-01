Dalla gioia di Verona alla paura di Cagliari, tutto cambiato per Paulo Dybala e la Juventus nel giro di una settimana: contro l'Hellas la doppietta che sembrava spalancare la strada per il rilancio, in Sardegna un infortunio che rischia di tenere l'argentino a lungo fuori dai campi.



RISCHIO CHAMPIONS - In attesa di accertamenti che diano indicazioni più chiare sull'entità della lesione muscolare che ha costretto l'attaccante a lasciare il campo in lacrime a inizio ripresa, Allegri ha confermato i timori a caldo e oggi Tuttosport e La Gazzetta dello Sport concordano sui probabili tempi di recupero: Dybala rischia un mese di stop, di più qualora la lesione fosse superiore al primo grado. Se confermate queste sensazioni la Joya sarebbe dunque a forte rischio per la sfida contro il Tottenham di Harry Kane, andata degli ottavi di finale di Champions League che si giocherà all'Allianz Stadium il 13 febbraio. Le lacrime di Dybala fanno preoccupare la Juventus: attesa per gli esami strumentali.