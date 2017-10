La Juventus, sul suo profilo Twitter, ha evidenizato un dato particolare: fin qui, Allegri non ha mai scheirato la stessa formazione in otto gare di campionato. Un dato che può avere molteplici letture. Visione positiva: la rosa è profonda e permette gestione e intercambiabilità. Visione negativa: Allegri non ha ancora trovato la quadra e la Juve non ha ancora una sua identità vera.