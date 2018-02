Stefano Sturaro potrebbe partire titolare nel match di Champions tra Juve e Tottenham martedì prossimo. Ieri sera contro la Fiorentina Marchisio non ha impressionato e con Matuidi ancora fuori dai giochi Allegri potrebbe provare soluzioni alternative al centrocampista cresciuto nel vivaio bianconero. Come ricorda Ilbianconero.com già dopo la partita vinta contro il Sassuolo il Allegri aveva ammesso che Sturaro è l'unico a possedere le caratteristiche di Matuidi per ricoprire il ruolo di mezzala nel 4-3-3. Possibile, dunque, che contro il Tottenham tocchi all'ex Genoa partire dal primo minuto. Ieri sera al Franchi Sturaro era a disposizione ma non ha giocato neanche un minuto.