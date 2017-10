Oggi, a Vinovo, ci sono volti in più. Non nuovi, mai conosciuti, e anche parecchio. Si tratta di Alex Sandro , al rientro dopo la doppia partita con la Nazionale brasiliana. In gruppo poi c'è anche Paulo Dybala , di rientro dall'Ecuador dove ha conquistato il Mondiale con la sua Argentina, mentre Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur , qualificatisi in Russia con Colombia e Uruguay, saranno di nuovo a Torino nella giornata di domani.