Dopo la vittoria contro il Bologna la Juventus è tornata a lavoro in vista della finale di Coppa Italia. La squadra, come sempre nei giorni post partita, si è divisa in due gruppi: uno, composto dai giocatori in campo ieri sera, impegnato in un lavoro di recupero, l'altro in esercizi di atletica e tecnica. Di questo gruppo hanno fatto parte anche Sturaro, De Sciglio e Mandzukic, recuperati dunque per la finale contro il Milan.