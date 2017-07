Marotta vuole stringere su Matic, la prima scelta a centrocampo, pupillo di Allegri che lo ha conosciuto di persona durante le vacanze in Sardegna: come si legge su La Repubblica, i due erano ospiti nello stesso villaggio e hanno passato molto tempo insieme a chiacchierare. È in quei giorni che Matic ha scelto la Juve, anche se non sarà facile convincere il Chelsea di Conte.