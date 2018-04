Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Emre Can dovrebbe dare una risposta finale alla Juventus entro le prossime 24/48 ore. Il centrocampista tedesco ha in mano l’offerta dei bianconeri ma anche quella del Bayern Monaco ma i suoi agenti starebbero spingendolo verso Torino per due motivi: I bianconeri sono considerati la tappa ideale, soprattutto in virtù dei precedenti decolli dei vari Pogba, Morata e Dybala. E cambiare programmi dopo la parola data in precedenza non è vietato ma neanche bellissimo.