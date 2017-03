Ben 16 milioni in arrivo nelle casse della Juventus. Il ds del Valencia ha recentemente annunciato la certezza del riscatto per Simone Zaza, accordo con la Juventus che scatterà alle prossime presenze. Intanto, la stampa spagnola ha commentato con il portale Fichajes in prima linea: "Quello del Valencia è un errore tremendo, la Juventus è l'unica a godere perché prenderà 16 milioni, cifra spendibile per un buon centravanti europeo che deve dimostrare meno di Zaza".