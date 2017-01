La Roma vince due partite di fila per 1-0, entrambe in trasferta: un gol e poi gestione esperta e spietata della gara, senza correre grandi rischi, amministrando anche il tempo che passa. Una roba molto juventina, insomma. Così come sono juventine le due reti appena che i giallorossi hanno subito negli ultimi sei incontri di campionato (una dal Chievo, una proprio dalla formazione di Allegri). Questa Roma è forse la meno spallettiana delle squadre di Spalletti, poco spettacolo e molta sostanza. Il risultato: tanti punti in classifica.

La Juve, al contrario, lascia la Supercoppa al Milan e poi cade a Firenze, dominata per lunghi tratti dai viola, incapace di raddrizzare la partita anche quando gli avversari vacillano. Dybala, allo scadere, manda addirittura in curva la palla del pareggio, e Allegri trova modo di protestare con l’arbitro perché la Fiorentina ha perso troppo tempo e si è giocato poco. Nel frattempo si parla del futuro dell’allenatore, dato in partenza a fine stagione a meno che non faccia benissimo in Champions. Tutto molto romanista, diremmo: sei migliore però perdi un trofeo ai rigori, ti senti forte eppure non riesci a fare la differenza, infine te la prendi con l’arbitro. Mah!

Il calcio s’è ribaltato, almeno ora, in questi giorni tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017. E il campionato, che credevamo chiuso, si riapre improvvisamente. In parte perché il distacco si assottiglia, benché la Juve debba recuperare una partita apparentemente scontata (a Crotone): Roma a meno 1, Napoli a meno 4, Lazio a meno 5, Milan potenzialmente a meno 6. E in parte perché i bianconeri sembrano, anzi sono, in difficoltà piuttosto evidente, e ad attenderli ci sono tre partite nient’affatto semplici: Lazio, Sassuolo, Inter.

La lotta scudetto, insomma, oggi ha un motivo per essere definita tale. Non sappiamo quanto durerà, però il campionato riprende vita anche per quanto riguarda la prima posizione, che ci pareva assegnata e decisa con mesi d’anticipo. Merito della Roma in stile Juve, colpa della Juve in stile Roma. In tutto questo, occhio al Napoli…



