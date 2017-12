Storicamente quello di gennaio è un mercato che non vede la Juventus protagonista, ma quest'anno la musica potrebbe cambiare: tanti i nomi accostati ai bianconeri in entrata, ancora di più quelli che potrebbero muoversi e lasciare Torino nel prossimo mese.



LICHT, STURARO E... - A partire da Stephan Lichtsteiner: il contratto dello svizzero scadrà al termine della stagione e l'addio è pressoché certo, quel che resta da stabilire è se sarà naturalmente a luglio o se sarà anticipato a gennaio; questo secondo scenario è quello più gradito dalla società, pronta a mettere il cartellino nelle mani del terzino in questo momento per liberarlo. Discorso diverso per Stefano Sturaro: nonostante la stima di Allegri che ne ha fatto un vero e proprio jolly per la Juve, non ha trovato grande spazio in questa prima parte di campionato e per questo potrebbe migrare. Le pretendenti non mancano: Atalanta e Genoa in Italia, il Valencia in Francia, il Valencia in Spagna e ultimo il Marsiglia in Francia, a gennaio può scatenarsi una vera e propria asta per lui. Un appunto lo merita poi Marko Pjaca: il croato è tornato in campo dopo l'infortunio e ha già gli occhi di mezza Europa addosso: Fiorentina e club da Premier e Bundesliga hanno effettuato i primi sondaggi, ma i bianconeri sembrano intenzionati a tenere duro e a confermarlo in rosa almeno fino al termine della stagione.



IL CASO ALEX SANDRO - Il caso più spinoso riguarda però la fascia sinistra, con le sorti di Kwadwo Asamoah e Alex Sandro intrecciate a doppio filo e un dualismo che nell'ultimo periodo sembra aver invertito le parti. Il ghanese in scadenza sembrava a un passo dall'addio a gennaio, ora la permanenza è un'ipotesi sempre più concreta con la possibilità anche di arrivare al rinnovo con i bianconeri. Si avvicina il rinnovo per Asamoah, si allontana invece quello di Alex Sandro: solo pochi mesi fa il brasiliano era blindatissimo da un prolungamento con maxi aumento in arrivo, la firma però non è arrivata e per lui sono tornate a squillare le sirene inglesi, con il Chelsea sempre attento alla sua situazione. La Juve d'altronde non chiude del tutto alla cessione, ma alle proprie condizioni: se sulla scrivania di Marotta arriverà un'offerta da almeno 50 milioni di euro allora si potrà intavolare una trattativa, altrimenti i discorsi saranno rinviati a giugno con, magari, un rinnovo firmato a rendere ancora più forte la posizione dei bianconeri.



@Albri_Fede90