Sono ben 14 i calciatori della Juventus che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali. I giocatori bianconeri che non saranno impegnati nei test amichevoli dei prossimi giorni si stanno godendo un po’ di vacanze prima di tornare a lavoro. Come riporta Ilbianconero.com tutti i calciatori della Juventus che non sono impegnati con le proprie nazionali rientreranno a Vinovo giovedì per ricominciare gli allenamenti in vista del match contro il Milan. Dalla prossima settimana torneranno anche gli altri calciatori impegnati con le nazionali.