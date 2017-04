In attesa del calcio d'inizio del big match di domani sera al San Paolo, Juve e Napoli si sfidano sul mercato per due obiettivi: Andrea Conti e Alex Meret. Stando a quanto riporta ilbianconero.com la Juventus è davanti al Napoli per entrambi gli obiettivi visto che il procuratore del terzino dell'Atalanta ha recentemente dichiarato di non vedere Conti al Napoli perché lì gioca un altro suo assistito: Elseid Hysaj che tra l'altro gioca proprio nello stesso ruolo di Conti. Per quanto riguarda Meret, invece, il Napoli ha anche preso contatti con il procuratore di Cragno, altro portiere italiano in rampa di lancio. Segno, forse, che la Juve è leggermente avanti sul fronte Meret.