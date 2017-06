La Juventus affronta il problema Dani Alves. Questo pomeriggio i dirigenti bianconeri hanno avuto un incontro, nella sede di corso Galileo Ferraris, a Torino, con gli agenti dell'esterno brasiliano, protagonista negli ultimi giorni di diversi episodi che non sono andati giù ai tifosi, ma anche al club. Prima l'intervista a un canale brasiliano in cui ha suggerito a Dybala di cambiare squadra e rivelato di voler giocare in Premier League, poi la storia su Instagram in cui metteva in bella mostra le scarpe usate nella finale di Champions League del 2015, vinta dal suo Barcellona proprio contro la squadra di Allegri.



LA JUVE VALUTA - Episodi che hanno portato a un faccia a faccia, necessario per capire meglio la situazione. E nel summit di oggi, come riporta Sky Sport, dall'entourage del brasiliano c'è stata una richiesta chiara: rescissione del contratto. Un'ipotesi di cui, fin qui, in casa Juve non volevano sentir parlare, decisi a monetizzare al massimo un'eventuale partenza dell'ex Barça e Siviglia. Ma dopo le punzecchiature degli ultimi giorni, qualcosa è cambiato. La Juve valuta, Dani Alves è sempre più vicino all'addio.