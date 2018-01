Dove andrà Riccardo Orsolini? La Juve si muove alla ricerca di una soluzione per questo dilemma, barcamenandosi tra la volontà dell'Atalanta di tenerlo - nonostante lo scarso impiego di questi mesi - e le molte richieste dei diversi club di Serie A. Oggi, il direttore sportivo bianconero ha incontrato Bigon del Bologna per parlare dell'affare, con i rossoblù che lo vorrebbero in prestito anche con la permanenza di Verdi. Come riferisce Tuttosport.