In attesa di piazzare i grandi colpi in entrata, il mercato della Juventus continua a muoversi. Oggi, in un noto hotel del centro di Milano, sono presenti Beppe Marotta e Fabio Paratici, che hanno portato avanti diversi incontri. Prima con l'intermediario che sta curando l'operazione Danilo, poi con l'agente di Aurier. E, nel tardo pomeriggio, anche con Neto.



ARRIVA NETO - Il portiere brasiliano, infatti, si è presentato per parlare con i dirigenti bianconeri del futuro. Su di lui c'è il Valencia, che lo segue da tempo, ma anche il Napoli. La Juventus continua a valutarlo 10 milioni di euro e aspetta l'offerta giusta per lasciare partire l'ex Fiorentina e sbloccare così l'arrivo di Szczesny, già bloccato da settimane.