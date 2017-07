Nel giorno l'ufficialità dell'acquisto di Douglas Costa - primo volto nuovo dell'estate - la Juventus continua a muoversi. E lo fa partendo da quello che sembrava un colpo già chiuso, ma che nelle ultime ore ha subito uno stop inatteso: Patrik Schick.



C'È L'INCONTRO - Qualcosa non ha convinto nelle visite mediche sostenute dell'attaccante ceco a giugno e ora la trattativa con la Sampdoria è clamorosamente riaperta. Beppe Marotta e Fabio Paratici non hanno mollato la presa sul giocatore, ma vorrebbero cautelarsi concludendo l'operazione con un prestito con diritto di riscatto. Questo pomeriggio i due uomini mercato bianconeri, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si sono visti con Bruno Satin, intermediario della trattativa e molto vicino a Pavel Paska, agente del classe '96, per illustrare gli ultimi sviluppi di questo affare e rassicurare il giocatore sulla volontà di prenderlo. Nel giorno di Douglas Costa, la Juve si muove anche per Schick: l'estate bianconera è appena iniziata.