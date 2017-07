La Juve si muove. Marotta e Paratici, uomini mercato bianconeri, sono a Milano per pianificare quello che sarà il mercato juventino. E dopo aver parlato con Neto, sempre più vicino al Valencia, i due si sono incontrati, come appreso da calciomercato.com, con Giovanni Branchini, agente, tra gli altri, di Mattia De Sciglio, tra i desideri di Massimiliano Allegri per rinforzare le corsie laterali. Inoltre, Branchini fa spesso da intermediario per gli affari del Bayern Monaco, dove c'è quel Douglas Costa, obiettivo bianconero.



20.27 INCONTRO FINITO - Terminato l'incontro tra Giovanni Branchini, agente di De Sciglio, e la dirigenza bianconera. Il procuratore ha lasciato l'albergo milanese protagonista del summit, mentre Marotta è ancora all'interno della struttura.



19.45 INCONTRO INIZIATO - Giovanni Branchini sta incontrando, in questi minuti, la dirigenza della Juventus per parlare di Mattia De Sciglio. In scadenza nel 2018, il terzino ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan, che nei giorni scorsi ha parlato, a Casa Milan, proprio con il procuratore del calciatore. Incontro in corso a Milano, ora, tra Branchini e la Juve: il futuro di De Sciglio prende forma. Si parlerà anche di Douglas Costa, in uscita dal Bayern Monaco e obiettivo concredo bianconero per il reparto offensivo.