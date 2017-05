Marco Verratti e Blaise Matuidi hanno scelto di prendersi due giorni di riposo dalle fatiche stagionali con il Paris Saint Germain e si sono recati a Montecarlo dove soggiorneranno insieme all'agente del pescarese, Donato Di Campli, per i prossimi due giorni.



OBIETTIVI JUVE - Due nomi che scatenano anche la fantasia dei tifosi della Juventus che nel corso della passata estate è stata ad un passo dall'acquisto del centrocampista francese e che sogna da tempo il ritorno in Italia del regista pescarese. Due obiettivi che sono concreti anche in vista della prossima estate.



INCONTRO NEL POMERIGGIO - E non è casuale, per Verratti, Matuidi e Di Campli, nè la scelta del luogo dove svagarsi, nè quella dell'albergo. L'Hotel Hermitage, in pieno centro di Montecarlo,come confermato da Sky Sport, è vicinissimo al Metropole dove alloggerà la Juventus, attesa nel primo pomeriggio in città. L'occasione sarà utile per le parti per un incontro informale, per ribadire da un lato la volontà della Juventus e dall'altra quella dei giocatori, ma soprattutto di Marco Verratti. Di Campli, inoltre, resterà in città per assistere allo stadio Louis II anche alla gara di andata delle semifinali di stagione.