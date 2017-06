La Juventus spinge per Danilo. L'obiettivo principale per la fascia destra bianconera è diventato il brasiliano, erede ideale di Dani Alves, che ha ufficialmente rescisso il contratto con la Juventus. Nelle ultime ore, i dirigenti bianconeri hanno incontrato gli intermediari che si occupano dell'operazione Danilo. Pronta una proposta sui 15 milioni più bonus, in attesa di capire la richiesta del Real Madrid per il brasiliano, al momento leggermente superiore ai 20 milioni di euro.



SITUAZIONE - Il giocatore è favorevole all'ipotesi Juve, mentre le alternative Joao Cancelo e Matteo Darmian restano in piedi. Per quest'ultimo, ancora alto il muro del Manchester United con José Mourinho che non vuole fare sconti.