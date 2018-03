Juve, movimenti sul mercato. Il primo nome sulla lista di Marotta e Paratici per l'estate è quello di Emre Can, che molti addetti ai lavori danno già per chiuso, ma che non ha ancora firmato nessun contratto e che perciò resta in bilico. La Juve vuole vederci chiaro e avere rassicurazioni in materia, dopo gli apprezzamenti e l'accordo trovato.



Ecco perchè, come riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha fissato un incontro per la prossima settimana in quel di Liverpool, dove parleranno con gli intermediari del giocatore.