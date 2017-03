Casi fortuiti, fortunati o sfortunati? La somma di squalifiche e infortuni che ha attanagliato negli ultimi giorni i giocatori della Juventus ha attirato l'ira del web, sempre pronto ad insorgere quando si parla dei bianconeri. Tutto è cominciato con l'infortunio di Dybala, per proseguire con la febbre di Bonucci in ritiro con l'Italia e con il malessere alla caviglia di Khedira.



HIGUAIN E DANI ALVES SQUALIFICATI - Casualità o episodi maliziosi? In vista della doppia sfida contro il Napoli, in campionato e Coppa Italia, e del delicato scontro di Champions League contro il Barcellona, sulla rete sono iniziate a circolare ipotesi di "complotto" per favorire la Juve. I "complottisti" hanno avuto pane per i loro denti anche stanotte, quando sono arrivate le squalifiche di Gonzalo Higuain e Dani Alves con Argentina e Brasile, che potrebbero voler dire rientro anticipato a Torino.