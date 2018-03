Infortunio della vigilia in casa Juventus. Come comunicato ufficialmente dai bianconeri attraverso il proprio sito ufficiale, Mario Mandzukic non è stato convocato per la sfida di domani sera contro il Milan, a causa di una contusione alla gamba sinistra rimediata nella seduta di allenamento odierna. Un problema per Massimiliano Allegri, che sarà probabilmente costretto a schierare i bianconeri col 4-3-3, con Khedira a centrocampo e Dybala, Higuain e Douglas Costa in attacco.



I CONVOCATI - Questo l'elenco completo dei convocati: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; De Sciglio, Chiellini, Benatia, Barzagli, Howedes, Rugani, Lichtsteiner; Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur; Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa.