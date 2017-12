Non arrivano buone notizie per la Juventus. Come riporta il sito ufficiale bianconero: Miralem Pjanic ha interrotto l'allenamento per un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate domani, quando, alla vigilia della sfida, la Juve si allenerà nel primo pomeriggio. In merito alla seduta, la squadra questa mattina ha lavorato in vista del match di sabato sera. Dopo essersi divisi in gruppi per la seduta atletica di ieri, oggi i bianconeri si sono ricompattati e si sono dedicati agli aspetti tattici della partita, provando i movimenti offensivi e difensivi da replicare contro i veneti.