Andres Iniesta, centrocampista classe 1984 del Barcellona e della nazionale spagnola, non lascerà, con ogni probabilità, il suo attuale club per sbarcare in Italia, destinazione Juventus, a parametro zero. Secondo El Mundo Deportivo, infatti, il giocatore si è chiarito con il presidente Bartomeu ed è pronto a rinnovare il contratto in scadenza con i catalani. L'accordo tra le parti dovrebbe essere ufficializzato quando Bartomeu risolverà la questione legata alla sfiducia sulla sua presidenza.