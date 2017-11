È stato fermo appena un giro Andres Iniesta e ora è già pronto per tornare in campo. I medici hanno infatti dato il via libera e Ernesto Valverde non se lo è fatto ripetere due volte, convocandolo prontamente per la partita contro il Siviglia.

Iniesta aveva dovuto saltare il match contro l’ex squadra del suo tecnico, l’Athletic Bilbao, per un infortunio alla coscia. Don Andrés è una pedina importantissima per Valverde, che ha deciso di rischiare e farlo tornare subito disponibile. La Juve quindi se lo ritroverà con ogni probabilità in campo a Torino per l’importantissimo match del 22 novembre. Per un tecnico felice, Valverde, ce n’è sicuramente un altro (Allegri) molto meno contento di questa notizia.