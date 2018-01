Kwadwo Asamoah potrebbe non rinnovare il suo contratto con la Juventus. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport il ghanese potrebbe decidere di non continuare la sua avventura in maglia bianconera e a tal proposito Inter e Roma hanno già messo gli occhi sul calciatore che è libero di firmare con qualsiasi altra squadra e trasferirsi a parametro zero al termine della stagione. Dall’estero, invece, continua il pressing del Galatasaray.