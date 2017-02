Due incubi. Uno, più precisamente, della difesa bianconera: sì, perché quando Icardi vede la Juve si scatena. Dai tempi della Samp, fanno 7 gol in 8 partite. L'altro è un incubo per tutti: 36 gol la passata stagione con la maglia del Napoli, Higuain arriva da 6 partite consecutive in A in cui ha fatto almeno un gol. E contro l'Inter ne ha fatti 4 in gare. I due migliori numeri 9 del campionato sono loro, ora pronti a sfidarsi in Juventus-Inter: Gonzalo e Mauro, bianconero e nerazzurro, vogliosi di ben figurare sotto gli occhi attenti del ct argentino Bauza. In onore di questa sfida nella sfida, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai migliori numeri 9 visti in Serie A negli ultimi 20 anni.



IL NUMERO 9 - Specifichiamo: per 9 intendiamo il centravanti, quello che in un 4-2-3-1 sta bene là davanti, in solitudine. Con caratteristiche differenti ma pur sempre centravanti: la forza di Batistuta, l'istinto di Inzaghi, la freddezza di Milito, il colpo di testa di Bierhoff, per intenderci. E fa niente se alle spalle non avevano propriamente quel numero. Ci siamo intesi... Piccola postilla: non abbiamo preso in considerazione gente come Ibrahimovic e Shevchenko, che vanno al di là del semplice concetto di prima punta. Quelli sono fuori categoria. Quindi spazio ai "nostri" 9, gli incubi delle difese, i sogni dei tifosi.



I NUMERI 9 DELLA SERIE A



1. Batistuta

2. Vieri

3. Higuain

4. Trezeguet

5. Crespo

6. Filippo Inzaghi

7. Milito

8. Toni

9. Icardi

10. Bierhoff

