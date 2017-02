Juventus-Inter non sarà mai una partita come le altre e non ha bisogno di grandi presentazioni. Allo Stadium è atteso il tutto esaurito e ci saranno anche tre spettatori d'eccezione. Forse quattro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, assisteranno alla gara i commissari tecnici di Italia, Croazia e Argentina. Ventura osserverà con estrema attenzione la crescita di Gagliardini, e magari D'Amrbosio, oltre ai soliti Buffon, Bonucci e Chiellini. Cacic avrà tanto da guardare, con Brozovic e Perisic da una parte e Mandzukic e magari Pjaca dall'altra, mentre per Bauza occhi puntati sulla sfida nella sfida tra Higuain e Icardi, senza dimenticare Dybala e Banega. E il quarto? Allo Stadium potrebbe esserci anche Antonio Conte.