Andrea Barzagli e la Juventus, ancora insieme: il rinnovo del difensore centrale classe '81 è ormai a un passo. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti la società bianconera ha trovato l'intesa con l'entourage del giocatore: Barzagli prolungherà il proprio contratto con la Juve per un altro anno, fino al 30 giugno 2019. Marotta e Paratici blindano quindi uno dei senatori del gruppo (per l'ex Wolfsburg si tratterà della nona stagione in bianconero), in attesa di definire anche l'accordo per il prolungamento biennale di Giorgio Chiellini.