Il mercato non dorme mai. Nemmeno a Natale. Così, dalla Spagna, lanciano una suggestione che può far sognare i tifosi bianconeri, ma che sicuramente farà discutere: la Juventus sta valutando l'acquisto di Andres Iniesta.



LA SITUAZIONE - Secondo quanto riporta AS, l'avventura del centrocampista al Barcellona sarebbe quasi al capolinea. Il suo contratto è in scadenza nel 2018 e i blaugrana non sono convintissimi di rinnovare alle cifre importanti che lo spagnolo chiederebbe. Il tentennamento ha messo sull'attenti, oltre alla Juve, diversi club di Premier e, ovviamente, anche parecchi club cinesi, che fiutano il colpaccio.



IPOTESI JUVE - L'Illusionista a Torino utopia o possibilità? Scelta ponderata o rischio eccessivo? Classe 1984, non è detto sia al tramonto e il centrocampo bianconero ha bisogno di qualità. E in pochi al mondo ne possiedono quanto lui. Sempre stando ad AS, la Vecchia Signora starebbe facendo pressing anche tramite Dani Alves, per provare a replicare, a centrocampo, un'operazione sulla falsariga di quella di Pirlo e far vivere a Iniesta una seconda giovinezza in bianconero.