La Juventus continua a sondare il terreno per Emre Can. L'edizione odierna del Daily Star conferma l'interesse dei bianconeri per il centrocampista del Liverpool, già andato in gol 3 volte in questa stagione nonostante lo scarso minutaggio concessogli da Klopp. Il tedesco non avrebbe problemi a lasciare la Premier già a gennaio, ma la Juve intende cominciare una vera trattativa soltanto a partire da giugno.