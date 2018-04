Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport del match di questa sera contro il Real Madrid: "Cristiano Ronaldo è un calciatore straordinario e soprattutto un atleta straordinario, è un esempio per i giovani per come si allena, per la sua rabbia agonistica. Quindi bisogna essere perfetti per fermarlo, lavorare di reparto con i raddoppi e le scalate. Penso che Allegri l’abbia preparata nel modo migliore per fermarlo. Ma non c’è solo Ronaldo: il Real Madrid ha Benzema, ha Isco… Anche se la Juve è in forma e penso che nel doppio confronto sia addirittura in vantaggio. Storicamente i bianconeri nel doppio confronto ha avuto sempre la meglio. La finale è una partita secca, se nasce male o se l’approccio non è ideale, poi non riesci a recuperarla. Mentre con due sfide puoi iniziare a fare dei calcoli”.