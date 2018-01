L’ex difensore della Juventus Mark Iuliano torna a parlare a Radio VS del famoso contatto con Ronaldo durante la stagione 1997/98: “Quando c’è la Juve di mezzo c’è sempre qualcuno pronto a creare polemica, come nel ’98. In Inghilterra ho visto più di un intervento simile e nessuno si è mai lamentato. Qui invece vengo assillato da gente che mi ferma tutti i santi giorni. VAR? Io sono a favore, ha eliminato tantissimi errori, pur non avendoli eliminati tutti. Gli addetti che guardano le immagini però dovrebbero essere maggiormente d’aiuto all’arbitro. Tra assistenti in campo e quelli dietro lo schermo ormai non so più quanti siano, ma i problemi ci sono e ci saranno sempre. Un difetto? C’è ancora confusione sulle regole. L’interpretazione non è così chiara, a volte c’è troppo spazio per l’interpretazione. Sono le regole che dovrebbero essere più chiare.”