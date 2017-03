Un uomo può essere distrutto ma non sconfitto ,tornerò presto a dimostrare chi sono! #KMB9 Un post condiviso da Kean Moise (@moise_kean) in data: 22 Mar 2017 alle ore 13:08 PDT

Nel momento migliore,. Colpa di una brutta botta alla caviglia nella gara tra Juventus e Bruges, valida per gli ottavi di Finale della Viareggio Cup e che ha sancito la fine dell'avventura bianconera nella Coppa Carnevale. Subito è montata la preoccupazione: come sta Kean? In attesa di conferme ufficiali, lui lancia un messaggio su Instagram: mi rialzerò per dimostrare il mio valore.