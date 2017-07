La Juventus esce allo scoperto per Keita Baldé. Beppe Marotta, direttore sportivo dei bianconeri, ha ammesso di aver fatto un’offerta alla Lazio per l’esterno senegalese. La Juve avrebbe già un’intesa con l’entourage del giocatore ed è balzata di colpo, dopo quest’ultimo aggiornamento, in testa alle scommesse sul futuro di Keita. Sulle lavagne dei bookmaker inglesi, come riporta Agipronews, l’opzione Juve è la prima sul tabellone: la quota è crollata da 9,00 a 2,10 nelle ultime 24 ore. Di conseguenza è salita l’Inter, che resta ancora in corsa per Keita, ma non più in prima fila: sui nerazzurri la variazione è salita da 1,20 a 2,50. Quel che è certo, dicono ancora i quotisti, è che il giovane talento senegalese non resterà alla Lazio, opzione piazzata a 9 volte la scommessa.