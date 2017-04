Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Sami Khedira ha accolto in modo particolare il rientro in panchina al momento della sostituzione per Mario Mandzukic. Autore di un'ennesima, splendida prova contro il Genoa, il croato ha preso il 'cinque' da tutti i compagni finché Khedira si è alzato: "Alzatevi tutti in piedi e applauditelo", ha detto sorridendo il tedesco.