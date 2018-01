Sami Khedira fa chiarezza. Dopo che nei giorni scorsi era circolata la voce di un suo incontro con Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, il centrocampista della Juventus ha specificato alla Bild: "Il mercato non c'entra. Uso continuamente queste opportunità per ottenere informazioni su ciò che può accadere dopo la mia carriera in campo. Per me, Uli Hoeness è una persona che ha fatto cose estremamente positive. Puoi imparare molto da lui, così l'ho incontrato per un caffè per un'ora per una conversazione educativa".