Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro l'Inter: "E' stata una grande partita, importante per noi. Abbiamo giocato da Juventus e siamo contenti per i 3 punti. Quest'anno non siamo partiti male come l'anno scorso. Dal punto di vista spettacolare abbiamo giocato partite migliori di questa, ma abbiamo controllato bene. La squadra è più bilanciata rispetto a qualche tempo fa ed ha più fiducia in ciò che fa".