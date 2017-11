"Il Var è una buona cosa, non lo è il modo in cui per adesso viene utilizzato, sarebbe meglio regolamentarlo meglio. In Germania la sua applicazione è stata disastrosa". Esordisce così Sami Khedira, direttamente dal ritiro della Nazionale tedesca. Il centrocampista bianconero, senza mezzi termini, si scaglia contro il Var: "Il calcio è emozione - spiega - l'errore fa parte del gioco. Se possiamo evitare degli errori, bene, ma oggi i giocatori non sanno più se festeggiare o meno un gol, si perde molta passione ed emozione, che sono il sale del calcio. Se si regola chiaramente l'uso del Var ok, ma quando si ferma una partita per tre minuti noi giocatori restiamo lì a non fare niente, a chiederci come gestire queste situazioni e tutto questo uccide il calcio".