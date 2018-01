Dichiarazione a sorpresa di Sami Khedira che parla del proprio futuro alla Bild ammettendo di aver incontrato di recente il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness "Uso continuamente queste opportunità per ottenere informazioni su ciò che può accadere dopo la mia carriera in campo. Per me, Uli Hoeness è una persona che ha fatto cose estremamente positive. Puoi imparare molto da lui, così l'ho incontrato per un caffè per un'ora per una conversazione educativa", ha dichiarato Khedira alla Bild.