Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport del suo momento e di quello che sta vivendo la squadra di Massimiliano Allegri: "Quest'anno abbiamo praticamente gli stessi punti della scorsa stagione e possiamo ritenerci soddisfatti, ma per vincere dovremo fare altrettanto nella seconda metà di campionato. Non siamo partiti benissimo, perdendo alcuni punti, ma ora siamo in forma, siamo a un solo punto dal Napoli e questa è l'unica cosa che dobbiamo cambiare velocemente, ma ci stiamo lavorando. Per me personalmente la situazione è la stessa: ho avuto qualche difficoltà a inizio stagione e un piccolo infortunio, ma ora fisicamente e mentalmente sono al top e l'obiettivo è continuare così".



SFIDA AL NAPOLI - "Il Napoli è una delle squadre migliori in Italia e in Europa, tanto che ora è tra le favorite per vincere l'Europa League e non è facile giocarci contro. Anche noi siamo forti, abbiamo ottenuto i tre punti in casa loro e questo ci ha reso felici, ma sappiamo che per arrivare allo scudetto dobbiamo vincere anche contro squadre meno blasonate, quindi proseguiamo per la nostra strada, senza guardare al loro cammino".