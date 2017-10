Ritorno in campo per Sami Khedira, che sabato sera ha ritrovato la maglia da titolare della Juventus, nella sconfitta contro la Lazio. Oggi il centrocampista tedesco ha parlato a Sky Sport e Premium, ecco le sue parole: "Stare fuori alcune settimane non è stato semplice, ma adesso non sento dolore, sto bene, sono contento di essere ritornato in campo con i miei compagni. Ovviamente, come dopo ogni partita, abbiamo rivisto la sfida contro la Lazio insieme. Abbiamo notato come la ripresa non sia stata all'altezza del primo tempo, soprattutto da un punto di vista difensivo. In questo momento l'aspetto su cui dobbiamo lavorare maggiormente è quello della concentrazione: non è una cosa positiva essere stati recuperati sia a Bergamo che contro la Lazio. Questi avversari, se non mantieni sempre alta la tensione, ti colpiscono in modo letale, come infatti è accaduto. Se sei avanti nel punteggio, non devi mollare e cercare altri gol, senza essere sicuro di aver vinto. Se subiamo troppi gol, non è una questione di modulo, ma di come ci si muove e si sta vicini in campo".



LOTTA SCUDETTO - "Napoli e Inter sono in ottima forma, hanno due grandi allenatori e stanno portando a casa delle grandi prestazioni. Essere dietro al Napoli di cinque punti non è bello, ma il campionato è lungo e i risultati degli ultimi anni ci dicono che fra le pretendenti alla vittoria finale, ovviamente, ci siamo anche noi. L'Inter? è migliorata molto, sono una squadra solida, non perdono la testa e sono organizzati".



SULLA CHAMPIONS - "Lo Sporting ha dimostrato in queste prime due partite di non essere un avversario semplice: sono portoghesi, amano giocare la palla. Noi dovremo approcciare al match giocando con pazienza, senza spingere all'impazzata nei primi minuti per segnare molti gol. Le prossime partite, specialmente quelle in casa, ma anche la trasferta a Lisbona, saranno fondamentali per il passaggio del turno".



SUI NUOVI - "Matuidi è un giocatore la cui qualità era nota, sia al PSG che con la nazionale francese. Non è una sorpresa per me, è un giocatore forte fisicamente, ma non solo. Quanto a Bentancur, è giovane, ma ha un grande talento e sta facendo benissimo e non è timido: chiede la palla, prova a spingere la squadra. Ha un grande futuro con noi".