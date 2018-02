Sami Khedira non ci sarà contro l'Atalanta. Il centrocampista tedesco non è stato inserito nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri e non prenderà parte alla gara che la Juve disputerà domani alle 18.00 all'Allianz Stadium. Nonostante i molti infortuni subiti nell'ultimo periodo - Higuain, Bernardeschi, Cuadrado e De Sciglio stanno smaltendo i problemi fisici - l'allenatore della Juventus ha deciso di escludere Sami Khedira dai convocati, come appreso da calciomercato.com, per concedergli una giornata di riposo. Allegri vuole il tedesco in perfetta forma per i prossimi impegni.