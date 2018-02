Sami Khedira non è stato convocato per il match di domani tra Juventus e Atalanta. Nonostante i molti infortuni subiti nell'ultimo periodo - Higuain, Bernardeschi, Cuadrado e De Sciglio stanno smaltendo i problemi fisici - Allegri ha deciso di escludere Sami Khedira dai convocati per concedergli una giornata di riposo e non a causa di un infortunio. Come riporta Ilbianconero.com Khedira sarà a disposizione già per il ritorno di Coppa Italia sempre contro l'Atalanta.